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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
60 saniyede bugün (11 Nisan 2023)

Afyonkarahisar'da temel kazısında bulunan lahitteki 4 çömlekten insan kemiği çıktı
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
Gara'da 13 kişinin şehit edilmesine ilişkin 2 teröriste 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Aday Tanıtımı ve Seçim Beyannamesi Programı'na Togg ile gitti

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