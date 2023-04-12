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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da Yenisahra-Barbaros Kentsel Dönüşüm gündemli toplantıda konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
60 saniyede bugün (12 Nisan 2023)

Malatya'ya depreme dayanıklı 23 derslikli okul yapılacak
Hakkari'de sağanak taşkınlara neden oldu
Göç İdaresi Başkanlığı: Vatandaşlık konusu üzerinden yöneltilen iddialar gerçek dışı
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca, "Tabii Afetler Hukuku" çalıştaylarının dördüncüsü düzenlendi
İstinaf, Adnan Oktar organize suç örgütü davası kararını hukuka uygun buldu

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