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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüştü. -VTR-
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
60 saniyede bugün (13 Nisan 2023)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan ziyaretine yerli ve milli otomobil Togg'u kullanarak gitti
İçişleri Bakanı Soylu: Ramazan Bayramı'na kadar yıkık/acil yıkılacak binaların enkazı büyük oranda tamamlanmış olacak
Adıyaman'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da açacağı camide 25 bin kişi ibadet edebilecek
Milli Savunma Bakanı Akar: Terörle arasına mesafe koyamayanlarla çok ama çok ciddi sorunumuz var

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