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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Bursa Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
60 saniyede bugün (14 Nisan 2023)

Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçilere 13 ton sertifikalı barbunya tohumu dağıtıldı
Barajların aktif doluluk oranı yüzde 46
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
İçişleri Bakanı Soylu: Hatay'ın tüm ilçeleri dahil 21 bin 391 enkaz var
Kilis'te ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

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