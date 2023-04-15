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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
60 saniyede bugün (15 Nisan 2023)

YSK kararları Resmi Gazete'de
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ülkemize bahar çoktan geldi, artık yaz zamanı
Ardahan'da güneşli hava yollarda buharlaşma oluşturdu
Geçici aday listeleri açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sağlık alanında küresel bir cazibe merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız

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