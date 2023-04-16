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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni’nde konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
60 saniyede bugün (16 Nisan 2023)

Türkiye'den Dubai'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Bakan Akar'dan "terörle mücadele" mesajı
Ülke genelinde "güvenli eğitim uygulaması" yapıldı
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor
TCG Anadolu gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi

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