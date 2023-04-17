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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adnan Menderes Havalimanında Avrupa Jimnastik Şampiyonası’ndan dönen Türk sporcuları karşılıyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
60 saniyede bugün (17 Nisan 2023)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Nallıhan'da seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı:
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta esnafı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz
Meteorolojiden Edirne, Kırklareli ve Çanakkale için kuvvetli sağanak uyarısı
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

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