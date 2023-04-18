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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
60 saniyede bugün (18 Nisan 2023)

Karaya ulaşan Karadeniz gazının test işlemleri yapılıyor
Bakan Murat Kurum: Artık Kartal'ın dönüşümünün yapılabilmesi adına hiçbir problemi kalmadı
Gönüllü kadınlar, Hataylı depremzedelere bayramlık hediyeler verdi
MİT tarafından Türkiye'ye getirilen FETÖ üyesi Cintosun Elazığ'da tutuklandı
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

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