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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
60 saniyede bugün (19 Nisan 2023)

Nurdağı'nda yapımı tamamlanan köy evleri bayramda hak sahiplerine teslim edilecek
İstanbul Valiliğinden Ayasofya-i Kebir Camii için "bayram hazırlığı" açıklaması
"TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması" başlıyor
Sultanahmet Camii Ramazan Bayramı'nın ilk günü ibadete açılacak
Adana'da depremzedeler için başlanan konutların inşası devam ediyor

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