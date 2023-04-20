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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
60 saniyede bugün (20 Nisan 2023)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 2 bin 431 personel alımı yapılacak
AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının boşaltılan binasına silahlı saldırı
Bakan Kurum: Toplamda 1,5 milyon konutluk büyük İstanbul dönüşümünde ilk temellerimizi yarın atıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Musa Keskin'in ailesine taziye mesajı
Adıyaman'da yapılan "Şahinbey Çarşısı" tamamlandı

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