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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
60 saniyede bugün (21 Nisan 2023)

AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahla saldıran şüpheli tutuklandı
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisinde bayram yoğunluğu
Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Başkentte bayram trafiği denetimleri aralıksız sürüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'nin 63. sayısını yayımladı

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