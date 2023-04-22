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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
60 saniyede bugün (22 Nisan 2023)

Eminönü-Sultanahmet arasındaki tramvay seferleri yeniden başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazıyla ülkemize 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında kaynak kazandırdık
Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit ailesine ve özel harekat polislerine bayram ziyaretinde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı

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