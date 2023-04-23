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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
60 saniyede bugün (23 Nisan 2023)

Bakan Soylu: 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek PKK'lı terörist kalmayacak
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer tutuklandı
Bakan Kurum, 23 Nisan Şenlikleri'nde konuştu: Sıfır atığı hayat tarzı haline getirmeliyiz, çünkü kaynaklarımız sınırlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Testler sonrası hemen Yeni Altay tankımızın seri üretimine başlayacağız
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'te yerli makam aracı Togg'u kullandı

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