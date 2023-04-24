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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da, Yozgat Dernekleri Birlik ve Beraberlik Gecesi programında konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
60 saniyede bugün (24 Nisan 2023)

'Kağıthane'mize Millet Bahçemizi armağan ediyoruz'
'Tahıl koridoru anlaşması Türkiye sayesinde devam ettirilmektedir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandırılacak
Doç. Dr. Palabıyık, 1915 Olaylarını soykırım sayan bir mahkeme kararının bulunmadığını söyledi
İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi

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