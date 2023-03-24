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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
60 saniyede bugün (24 Mart 2023)

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü
Mehmetçik Okulu'ndaki depremzede öğrenciler asker ağabeyleriyle futbol oynadı
Milli Savunma Bakanı Akar Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi

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