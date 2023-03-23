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İsrail'de, Netanyahu hükümetine karşı "Sivil İtaatsizlik Günü" eylemleri kapsamında Ramat Gan kentinde protesto yürüyüş yapılıyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
60 saniyede bugün (23 Mart 2023)

Deprem bölgesindeki 6 ilde ilk iftar yapıldı
Hatay'da konteyner ve çadır kentlerde kalan depremzedeler ilk iftarı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadan bize durmak, dinlenmek yok
AFAD'da deprem koordinasyon toplantısı yapıldı
Bahçeli ve Destici, Kahramanmaraş'ta Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni'ne katıldı

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