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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
60 saniyede bugün (22 Mart 2023)

Pakistan'dan deprem bölgesine 5 bin 334 çadır daha gönderildi
Ramazanda dünya genelinde oruç süreleri 13 ila 15 saat olacak
Bakan Çavuşoğlu, Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed Barzani ile görüştü
Kuru yük gemisi Datça açıklarında karaya oturdu
Şanlıurfa'da sel mağdurlarının taleplerinin alınması için iletişim çadırı kuruldu

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