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A Milli Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
60 saniyede bugün (21 Mart 2023)

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor
Terör örgütünden kaçan PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
Şanlıurfa'da sel sonrası arama kurtarma ve temizlik çalışmalarına katılan jandarma personeli törenle uğurlandı
Bakan Kirişci, depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına 81 ilde hatıra ormanı kuracaklarını söyledi
Kilis'te depremde ağır hasar gören tarihi cami kendiliğinden yıkıldı

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