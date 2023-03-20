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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) Elemeleri hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlıyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
60 saniyede bugün (20 Mart 2023)

Irak Başbakanı es-Sudani, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
Diyarbakır'da konteyner kent kurulumuna başlandı
Hatay'da bankalar konteyner şubelerde hizmet veriyor

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