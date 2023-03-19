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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
60 saniyede bugün (19 Mart 2023)

65+ Yaşlı Hakları Derneğinden yaşlı ve engelli depremzedeler için konteyner açıklaması
"Baharın müjdecisi" kardelenler Muş Ovası'nı süsledi
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarın YSK'ya başvuracak
Bakan Akar, Kırıkhan'daki çalışmaları inceledi, şehit aileleriyle bir araya geldi
Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

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