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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ AFAD Müdürlüğü İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
60 saniyede bugün (18 Mart 2023)

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 47 şüpheli yakalandı
İstanbul PERDER'den ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarında sabitleme kararı
Kar ve tipi nedeniyle 3,5 aydır ulaşıma kapanan Ardahan-Ardanuç yolu açılıyor
Emine Erdoğan'dan "18 Mart Şehitleri Anma Günü" mesajı
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi

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