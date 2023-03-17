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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
60 saniyede bugün (17 Mart 2023)

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Şanlıurfa'daki selden etkilenen otoparktaki araçlar çıkarılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik
"Futbolda şike kumpası" davasının yeniden görülmesine başlandı

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