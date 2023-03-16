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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.-VTR-
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
60 saniyede bugün (16 Mart 2023)

Keşan'da kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlama getirildi
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları olduğuna inandığını söyledi
Prof. Dr. Sözbilir, Bolu'da 4,8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi
TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev: TDT çerçevesinde ikili ilişkiler ve çok taraflı işbirlikleri gelişti
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Özbekistan halkı "Türkiye seninleyiz" diyerek Türk kardeşlerinin yardımına koştu

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