Dolar
19.07
Euro
20.52
Altın
1,979.09
ETH/USDT
1,752.50
BTC/USDT
27,528.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen sanayicilerle istişare toplantısında konuşuyor
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
60 saniyede bugün (25 Mart 2023)

Bakan Varank, depremlerden etkilenen Gölbaşı ve Besni'deki sanayi tesislerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu
THY'nin Düsseldorf uçuşları da Almanya'daki ulaşım grevi nedeniyle iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünün 14. yılında yad etti
Malatya'da sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

60 saniyede bugün (25 Mart 2023)

60 saniyede bugün (25 Mart 2023)

60 saniyede bugün (24 Mart 2023)

60 saniyede bugün (23 Mart 2023)

60 saniyede bugün (22 Mart 2023)

60 saniyede bugün (22 Mart 2023)
60 saniyede bugün (21 Mart 2023)

60 saniyede bugün (21 Mart 2023)
60 saniyede bugün (20 Mart 2023)

60 saniyede bugün (20 Mart 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet