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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) Elemeleri D Grubu'ndaki Hırvatistan maçı hazırlıklarına Bursaspor Özlüce tesislerinde yaptığı antrenmanla devam ediyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
60 saniyede bugün (26 Mart 2023)

Hatay'da devlet hastanesinin inşası için çalışmalar 24 saat esasına göre sürüyor
Rize'de ortaokul öğrencilerden deprem bölgesindeki okullara kırtasiye desteği
Malatya'da depremde ağır hasar gören cami ve minaresi iş makinesiyle yıkıldı
Arsuz'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Adıyaman'da depremlerin ikiye böldüğü tepelik alan dronla görüntülendi

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