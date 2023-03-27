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Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ve Milli Futbolcu Ivan Perisiç yarın oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) Elemeleri D Grubu'ndaki Türkiye maçına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
60 saniyede bugün (27 Mart 2023)

Bakan Karaismailoğlu: Evsiz kalan vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu barınma imkanı sağlamak şu anda büyük önceliğimiz
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Akar, depremden zarar gören Samandağ'daki Mar İlyas Kilisesi'nde incelemelerde bulundu
Deprem bölgesinde gök gürültülü sağanak etkili olacak
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi, PKK/YPG'lilerin Senatoda ağırlanması nedeniyle Dışişlerine çağrıldı

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