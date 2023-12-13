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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki Spartak Trnava maçı öncesi son antrenmanını kulüp tesislerinde gerçekleştiriyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Aralık 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
60 saniyede bugün (13 Aralık 2023)

Kafes-18 Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı
Van'da akademisyen ve öğrenciler Filistin için yürüdü
Zonguldak'ta 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Teğmen Emir'in ailesine başsağlığı mesajı

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