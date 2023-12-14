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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Aralık 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
60 saniyede bugün (14 Aralık 2023)

Kuzey Ege için fırtına uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Astronotumuz ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşımış olacak
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
Trabzon Havalimanı pist onarım çalışmaları nedeniyle yarın 6 saat uçuşlara kapatılacak

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