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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"nde konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Nahal Oz kentinden yayındayız
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Aralık 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
60 saniyede bugün (11 Aralık 2023)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: (Gazze'de) Bu katliama sessiz kalanlar tarih karşısında hesap verecektir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Milli Savunma Bakanı Güler: 5. nesil bir uçağa inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'miz sahip olacak
Milli SİHA Bayraktar TB2, 750 bin uçuş saatini tamamladı
Trabzon'daki özel bireyler Filistin halkına "Hayır Çarşısı" ile destek oldu

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