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Belçika’nın Heusden-Zolder şehrinde belediye binası önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin İsrail’in Nahal-Oz bölgesinden yayındayız. İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Aralık 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
60 saniyede bugün (10 Aralık 2023)

Adalet Bakanı Tunç: Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Bayraktar: Gazze'de insan hakları göz göre göre çiğneniyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Filistinlilerin yaşam haklarına saygı gösterilmesi ertelenemez bir gerekliliktir
Zonguldak'ta heyelandan etkilenen 6 kişinin tedavisi sürüyor
Hatay'da depremlerde hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı

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