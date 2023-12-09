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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Aralık 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
60 saniyede bugün (09 Aralık 2023)

Sağlık çalışanlarından Filistin için "sessiz yürüyüş"
Türkiye Maarif Vakfı ve TÜBA'nın hazırladığı "Türk Maarif Ansiklopedisi" tanıtıldı
İzmir'de düzenlenen Balkan Medya Forumu'nda "birlik" vurgusu yapıldı
Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkili oluyor
Sarıkamış şehitleri, harekatın 109'uncu yılında anılacak

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