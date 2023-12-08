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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Aralık 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
60 saniyede bugün (08 Aralık 2023)

THY olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep çıkışlı ve varışlı 18 seferini iptal etti
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "İsrail Han Yunus'ta çok sayıda Hamas üyesini yakaladı" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail katliamları gizlemek için yalan ve yanıltıcı haberler imal etmekte
Bodrum'da kuvvetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü

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