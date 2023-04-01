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Gündem

60 saniyede bugün (01 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
60 saniyede bugün (01 Nisan 2023)

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
60 saniyede bugün (01 Nisan 2023)
Hafızalara kazınan "1 Nisan şakaları" yıllara meydan okuyor
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı

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