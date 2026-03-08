Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,942.00
BTC/USDT
67,227.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Mart 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
60 saniyede bugün (08 Mart 2026)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Türkiye ve Umman'dan bölgeden tahliyeler için ek uçak seferi işbirliği
Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret" 111 yıl sonra aynı rotada
MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (08 Mart 2026)

60 saniyede bugün (08 Mart 2026)

60 saniyede bugün (07 Mart 2026)

60 saniyede bugün (06 Mart 2026)

60 saniyede bugün (5 Mart 2026)

60 saniyede bugün (5 Mart 2026)
60 saniyede bugün (4 Mart 2026)

60 saniyede bugün (4 Mart 2026)
60 saniyede bugün (3 Mart 2026)

60 saniyede bugün (3 Mart 2026)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet