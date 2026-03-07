Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Mart 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
İstanbul'da bıçaklı saldırıda ölen öğretmene ilişkin soruşturmada iki müdür görevden uzaklaştırıldı
KKTC'nin güvenliği için adaya F-16 uçaklarının konuşlandırılması değerlendiriliyor
Samandere Şelalesi'nin debisi eriyen karla yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü
Marmaris'te deniz suyu yaklaşık 5 metre çekildi

