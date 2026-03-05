Dolar
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (5 Mart 2026)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
60 saniyede bugün (5 Mart 2026)

Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda Nahçıvan'a yönelik saldırıyı görüştü
Konya'da Milli Anadolu Kartalı 2026/1 Eğitimi başladı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik son 5 gündeki operasyonlarda 266 şüpheli tutuklandı
"İlk Dersim Yeşilay" projesi kapsamında öğrenciler için farkındalık eğitimi düzenlendi
COP31 Başkanı Murat Kurum, Türkiye'nin COP31 önceliklerini açıklayacak

