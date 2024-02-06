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Dünya, Asrın felaketi, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

BM, 6 Şubat depremlerinin ardından taahhütlerin yerine getirilmesi çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM), 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye için başlatılan insani yardım çalışmalarını hatırlatarak, üye ülkelere taahhütlerini yerine getirme çağrısı yaptı.

Şerife Çetin  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
BM, 6 Şubat depremlerinin ardından taahhütlerin yerine getirilmesi çağrısı yaptı

New York

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Depremlerin ardından bölgeyi ziyaret ettiğini anımsatan Griffiths, ilk elden yıkımın ne kadar büyük olduğunu gördüğünü kaydetti.

Griffiths, Suriye'de depremlerin 13 yıllık savaşın ortaya çıkardığı koşulların üzerine geldiğine dikkati çekerek, ülkede yaklaşık 16,7 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunun altını çizdi.

Düşüncelerinin hayatta kalanlar ve yakınlarını kaybedenlerle olduğunu ifade eden Griffiths, "Hala insani yardıma muhtaç kişilere destek olmak için taahhütlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

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