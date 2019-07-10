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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimi davasında karar

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tanju Özkaya,İsmet Karakaş   | 10.07.2019
Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimi davasında karar

Ankara

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zırhlı Birlikler'deki darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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