Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimi davasında karar
Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara
Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Zırhlı Birlikler'deki darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.