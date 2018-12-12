Tankın altında kalan 15 Temmuz gazisi olay anını anlattı

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbecileri ikna etmek istediği sırada tank paletleri altında kalarak yaralanan 15 Temmuz gazisi Fatma Erol, olay anını anlattı.

Olay tarihinde evinde bulunduğu sırada darbe girişimine ilişkin haberleri izlediğini belirten Erol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine eşiyle demokratik tepkilerini göstermek için alanlara çıktığını söyledi.

Müşteki Erol, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek istediklerini ancak Jandarma Genel Komutanlığı karargahının etrafını saran zırhlı araçları görünce buraya yöneldiklerini ifade etti.

Darbe girişimine karşı askerleri uyardıklarını, silah bırakmaları için yoğun çaba harcadıklarını anlatan Erol, "Askere kimden emir aldığını sordum. Genelkurmay Başkanımızın alıkonulduğunu, kendilerinin kandırıldığını söyledim. İyi niyetime rağmen asker bana ısrarla silahını doğrultarak bölgeden uzaklaşmamı istedi. İkna çabalarımıza doğrudan olumlu bir karşılık vermiyorlardı. O gece görüştüğüm asker şimdi çıksın dürüstçe ona söylediklerimi burada anlatsın." diye konuştu.

Bir süre sonra darbecilerin kontrolündeki helikopterin bulundukları alana ateş ettiğini ifade eden Erol, bu esnada içindeki askerleri ikna etmek için önünde durduğu tankın hareket etmesiyle aracın paletleri altında kaldığını dile getirdi.

Etrafında çok sayıda sivil vatandaşın da vurulduğunu ifade eden Erol, şöyle devam etti:

"Nasıl olduğuna anlam veremiyorum ama o sırada tankın paletleri altında kaldım. Tank paleti ile kaldırım arasında kalmıştım. Leğen kemiklerim kırıldı, vücudumda ciddi tahripler oldu. Beni bu şekilde görenler ısrarla tankı geri çekmelerini istedi ancak tank ilk başta geri çekilmedi, vatandaşların ısrar üzerine zırhlı araç hareket etti ve altından çıkarıldım. Eşim de benim gibi yaralanmıştı. Bizi içinde yaralıların olduğu bir araca bindirdiler. Ayakları kopan biri ile nefes almayan bir vatandaş da araçtaydı."

Yoğun bakımda kaldığını, olayın etkisiyle yaşadığı sağlık sorunlarının devam ettiğini ifade eden Erol, darbecilerden şikayetçi olduğunu belirterek davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmaya devam ediliyor.

Muhabir: Tanju Özkaya