Euro
8.73
Dolar
7.37
BIST 100
1,116.97
Altın
1,949.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Kodlama yöntemiyle askeri okullara sızan 35 FETÖ zanlısı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 35 şüpheli tutuklandı.

Muhammed Enes Can   | 24.08.2020
Kodlama yöntemiyle askeri okullara sızan 35 FETÖ zanlısı tutuklandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, silahlı terör örgütü FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, elde edilen deliller doğrultusunda 2013 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Alım Mülakat sınavlarında örgütün mahrem üyeleri tarafından aday numaraları kodlananların örgüt tarafından TSK'ye yerleştirilmesine yönelik yeni isimlere ulaşıldı.

Soruşturmada, bu şekilde kodlanan ve mülakat sınavına giren adaylara komisyon üyelerince yüksek notlar verilerek askeri okullara kayıt yaptırmaları sağlanan ve örgütün mahrem sorumluları ile ankesör kaydı da bulunan 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 16 kentte eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 54 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Diğer 8 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 35'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Diğer 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 19 şüpheliden 15'nin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütle irtibatlı şahıslar hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Doğu Afrika ülkelerinde günlük Kovid-19 vakası sayısında rekor kırıldı
İtalya, Kovid-19 aşısı gönüllü deneylerine başladı
Irak'ta Kovid-19 krizi derinleşiyor

Benzer haberler

Kodlama yöntemiyle askeri okullara sızan 35 FETÖ zanlısı tutuklandı

Kodlama yöntemiyle askeri okullara sızan 35 FETÖ zanlısı tutuklandı

İzmir merkezli 40 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 36 kişi tutuklandı

BAE Veliaht Prensi'nin danışmanı Dahlan hakkında 'kırmızı bülten' talebi

FETÖ'nün 'fakülte sorumlusuna' 22,5 yıl hapis istemi

FETÖ'nün 'fakülte sorumlusuna' 22,5 yıl hapis istemi
Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' tutuklandı

Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' tutuklandı
Sığınmacıların bindiği bottan 13 FETÖ şüphelisi çıktı

Sığınmacıların bindiği bottan 13 FETÖ şüphelisi çıktı