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Dünya, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski Çekya Cumhurbaşkanı Klaus, Prag'daki 15 Temmuz etkinliğine katılacak

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinin bu yıl düzenleyeceği "15 Temmuz" anma etkinliğinde eski Çekya Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus'un da bir konuşma yapacağı bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Eski Çekya Cumhurbaşkanı Klaus, Prag'daki 15 Temmuz etkinliğine katılacak

Prag

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgi verdi.

Bağış, bu yılki anma etkinliğinde bir ilke imza atacaklarını belirterek, "Bir Cumhurbaşkanı 15 Temmuz anma programında bir Türk sefaretinde ilk kez konuşma yapıyor olacak. Çek Cumhuriyeti'nin 10 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığını yapan ve bugün Avrupa’nın önde gelen entelektüellerinden biri olan Sayın Vaclav Klaus bu seneki 15 Temmuz anma törenimizde konuk konuşmacımız olarak Türk milletinin demokratik değerlerine sahip çıkmasının önemini vurgulayacak." dedi.

Demokrasiyi korumak için şehadet şerbeti içen tüm şehitleri rahmetle, gazileri ve demokrasi nöbetleri ile ülkesine sahip çıkan büyük milleti saygıyla andığını vurgulayan Bağış, "Bizzat, FETÖ iftiraları ile itibar suikastına maruz kalmış bir mağdur olarak, ruhunu aşağılık akla satmış, gözü dönmüş vatan hainlerinden oluşan bu ihanet şebekesinin gerçek yüzünün ortaya çıkmasını önemsiyorum. Her sene olduğu gibi, bu sene de ülkemizin yaşadığı vahşeti tüm dünyaya hatırlatmak için kolları sıvadık." diye konuştu.

Bağış, Klaus'un Çek Cumhuriyeti'nin kurucularından, ülkesine Bakan, Başbakan, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak hizmet etmiş gerçek bir devlet adamı olduğunu söyledi.

Klaus'un bu seneki 15 Temmuz anma töreninde bir konuşma yapacağını hatırlatan Bağış, "Klaus'un konuşması, 15 Temmuz gecesi farklı siyasi görüş ve yaşam tarzlarına sahip vatandaşlarımızın demokrasi, istikrar ve özgürlüklerini savunmak için kenetlenerek, Gülenci terör ve casusluk örgütüne (FETÖ) karşı sergilediği kahramanca direnişin küresel çevreler tarafından idraki açısından çok önemlidir. 250'den fazla vatandaşımızın ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açan şiddetli bir darbe girişimiyle demokratik olarak seçilmiş hükümeti devirmeye çalışan hainlerin maskelerinin düşmesi açısından adeta bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Bağış, Prag'taki etkinliğe çok sayıda yabancı misyon şefinin de katılacağını sözlerine ekledi.

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