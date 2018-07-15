'AA, 15 Temmuz'da millete doğru bilginin ulaşmasını sağladı'

ESKİŞEHİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Eskişehir'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Anadolu Ajansı iş birliğiyle düzenlenen AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışına katıldı.

Harun Karacan, açılış sonrası yaptığı açıklamada, tarihi kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan büyük Türk milletinin 2 yıl önce 15 Temmuz 2016'da yeni bir tarih, yeni bir destan yazdığını söyledi.

Türkiye'nin istikrarlı ilerleyişini hazmedemeyen, ülke üzerinde alçak ve sinsi oyunlar besleyen dış güçlerin ve onların maşası olan FETÖ'nün kanlı saldırılarının, tarihin kaydettiği en büyük ihanet ve hain darbe girişimi olduğunu vurgulayan Karacan, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde şehit edilen vatandaşlarımıza rağmen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara adeta sel gibi dökülerek meydanı hain darbecilere bırakmamış, adeta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhuyla alçaklara geçit vermeyerek 'dur' demiştir. Anadolu Ajansı da 15 Temmuz gecesinde büyük bir fedakarlık ve kararlı yayın anlayışıyla milletimize gerçekleri ve kahramanlığı anbean ileterek doğru bilginin ulaşmasını sağlamıştır. Bugün 2. yılını yaşadığımız 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' vesilesiyle bir kez daha belirtmek isterim ki şanlı geçmişimizden devraldığımız 15 Temmuz direniş ve diriliş ruhu, bizlere rehberlik etmeye devam edecektir. Hainlere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur.' sözünü hatırlatıyor, vatanımız, birlik ve beraberliğimiz için mücadele ederken ebediyete intikal eden tüm şehitlerimize ve Ömer Halisdemir gibi demir yürekli demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum."

Muhabir: Deniz Açık