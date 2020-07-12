Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank ve 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Emrah Gökmen,Yunus Türk   | 12.07.2020
15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi Fotoğraf: Yasin Aras/AA

İstanbul

15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank ve 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okutuldu.Darbe girişimi sırasında Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit edilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank ve tüm şehitler için Şehzadebaşı Camisi bahçesinde program düzenlendi. ( Raşid Necati Aslım - Anadolu Ajansı )


Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit edilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank ve tüm şehitler için Şehzadebaşı Camisi bahçesinde program düzenlendi.

Programda, ikindi namazına müteakip Kur'an-ı Kerim okundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, daha sonra tüm şehitler için dua etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde bahçeye yerleştirilen sandalyelere oturan vatandaşlara tatlı ve su ikram edildi.

Programın ardından caminin haziresinde yer alan İlhan Varank'ın mezarı ziyaret edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve vatandaşlar burada dua etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Heybeliada'da ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangını yerinde incelemek üzere programdan erken ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Yeni vaka sayılarını tedbirlerle düşürelim
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 95 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de Kovid-19'dan 194 bin 515 kişi iyileşti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 137 bin 418'e yükseldi
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Benzer haberler

15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi

15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi

Ayasofya'ya ibadet yolu açılmasına büyük ilgi

Barolara ilişkin düzenleme yasalaştı

Danıştayın 'Ayasofya' kararına dünyadan destek

Danıştayın 'Ayasofya' kararına dünyadan destek
İstanbul'da 1027 deprem konutunun temeli atılacak

İstanbul'da 1027 deprem konutunun temeli atılacak
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı