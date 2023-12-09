Dolar
28.97
Euro
31.19
Altın
2,004.16
ETH/USDT
2,338.30
BTC/USDT
43,689.00
BIST 100
7,913.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
#haberici

Parisliler, İsrail'in Gazze'de katlettiği sivilleri temsilen yere uzanarak eylem yaptı

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin yanlısı göstericiler, İsrail'in saldırılarında ölen Gazzeli sivilleri temsilen yere uzanarak eylem düzenledi.

Esra Taşkın  | 09.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Parisliler, İsrail'in Gazze'de katlettiği sivilleri temsilen yere uzanarak eylem yaptı Fotoğraf: Esra Taşkın/AA

Ile-de-France

Paris'te Filistin destekçileri Eyfel Kulesi'nin bulunduğu alana yakın İnsan Hakları Meydanı'nda bir araya geldi.

İsrail'in saldırıları ve bombaları altında hayatını kaybeden Gazzelileri anmak için onları temsilen beyaz tulum giyen göstericiler, meydanda yere uzanarak eylem yaptı.

Gazze'deki sivillerin ölümünde sorumlu olanları temsilen göstericiler kırmızı renge boyalı ellerini havaya kaldırırken diğer elleriyle de ağızlarını kapattı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan ve boyunlarına Filistin kefiyesi takan göstericiler, "Özgür Filistin", "Gazze, Paris seninle" ve "Gazze, hepimiz seninleyiz" sloganları attı.

Eyleme katılanlar, metrelerce büyüklükteki bir Filistin bayrağını taşıyarak, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

Eylemin yapıldığı alana gelen polisler, gösteriye katılan bir kadını kimlik kontrolü için karakola götürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta heyelan yaşanan bölgede ikinci toprak kayması meydana geldi
Kars ile Ağrı'da tırlar, kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı
İİT ve Arap Birliği Temas Grubu "Gazze'deki savaşın durdurulması" için Kanada'da görüşmeler yaptı
Bolu'da kar yağışı etkili oluyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Huzurumuzu bozan kim olursa olsun 112'yi arayarak ihbar edin

Benzer haberler

İsrail'in 4 gün alıkoyduğu Filistinliler, yaşadıkları dehşeti AA'ya anlattı

İsrail'in 4 gün alıkoyduğu Filistinliler, yaşadıkları dehşeti AA'ya anlattı

İsrail gazetesi: 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla İsrail askeri yaralandı

Parisliler, İsrail'in Gazze'de katlettiği sivilleri temsilen yere uzanarak eylem yaptı

ABD toplumunda İsrail'e tepkiler artıyor

ABD toplumunda İsrail'e tepkiler artıyor
Politico: ABD hükümeti, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi

Politico: ABD hükümeti, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi
Gazze'de ateşkes talep eden İsrailli aktivistler Tel Aviv'de gösteri düzenledi

Gazze'de ateşkes talep eden İsrailli aktivistler Tel Aviv'de gösteri düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet