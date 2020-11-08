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Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde trafik kazası geçirdi

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde trafik kazası geçirdi.

Mutlu Demirtaştan   | 08.11.2020
Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde trafik kazası geçirdi

İstanbul

Kamerun basınında yer alan haberlerde, 39 yaşındaki Eto'o'nun Nkongsamba şehri yakınlarında aracıyla trafik kazası yaptığı belirtildi.

Aracı kullanılamayacak hale gelen Eto'o'nun hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

İspanya'da Real Madrid, Barcelona, İtalya'da Inter, İngiltere'de Chelsea, Everton gibi takımlarda top koşturan eski golcü futbolcu, Türkiye'de ise Antalyaspor ve Konyaspor formaları giymişti.

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