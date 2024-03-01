Dolar
31.36
Euro
33.96
Altın
2,050.32
ETH/USDT
3,450.10
BTC/USDT
62,057.00
BIST 100
9,124.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beykoz'da halk buluşması programında konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aksaray’da AK Parti Teşkilatının düzenlediği programda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen konferansta konuşuyor.
logo
#haberici

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de 10 çocuğun açlıktan öldüğü kayıtlara geçti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Gazze'de 10 çocuğun "açlık" nedeniyle öldüğünün bir hastane tarafından kayıt altına alındığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de 10 çocuğun açlıktan öldüğü kayıtlara geçti

CENEVRE

Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de 100'den fazla sivilin yardım beklerken İsrail tarafından öldürüldüğü saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Laerke, bu yardım tırlarının BM ile koordineli olmadığını belirtti.

Laerke, Gazze Şeridi'ndeki, özellikle de kuzeydeki gıda güvenliğiyle ilgili yaşanan olumsuz duruma dikkati çekerek "Şu anki gidişatta eğer bir şeyler değişmezse kıtlık neredeyse kaçınılmaz." dedi.

BM'nin, bu durumun değişmesi için bir şeyler yapabileceğini ve bu konuda istekli olduklarını söyleyen Laerke, bunun için koşulların uygun olması gerektiğinin altını çizdi.

"Resmi olmayan rakamların ne yazık ki daha yüksek olması beklenebilir"

DSÖ Sözcüsü Lindmeier, Gazze'de yaşanan açlıkla ilgili "Resmi kayıtlar, bir hastanede 10'uncu çocuğun açlıktan öldüğünü söylüyor." dedi.

Bu durumun, Gazze'de 30 binden fazla kişinin ölmesi gibi çok üzücü bir durum olduğunu aktaran Lindmeier, "Bunlar, resmi kayıtlar. Resmi olmayan rakamların ne yazık ki daha yüksek olması beklenebilir." ifadesini kullandı.

Gazze'deki sağlık sisteminin çok zor durumda olduğuna işaret eden Lindmeier, neredeyse tüm yaşam hatlarının kesildiğini vurguladı.

Lindmeier, Gazze'deki bu durumun, dün yaşanan (İsrail'in yardım için toplanan sivilleri öldürmesi) yüzlerce kişinin öldürüldüğü talihsiz ve dehşet verici olaylara neden olduğunu vurguladı.

"Gazze'de insani bir ateşkese ihtiyacımız var"

AA muhabirinin, "İsrail ordusu, gıda yardımı için bekleyen 100'den fazla Filistinliyi öldürdü. Uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınan insani yardımlara erişim imkanının yeni bir katliamla engellendiğine şahit olduk. İsrail'in bu saldırılarına sadece söylemle karşılık veriliyor. Sizce bu katliamların örtbas edilmesine neden olmuyor mu?" sorusunu yanıtlayan Vellucci, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün Gazze'de yaşanan olayı çok net ve güçlü şekilde kınadığını belirtti.

Vellucci, "BM olarak orada yaşananları konuşuyoruz. (Gazze'de) İnsani bir ateşkese ihtiyacımız var. Özellikle Gazze'deki kıtlık söz konusu olduğunda bu durumu değiştirmek için ihtiyacımız olan şey bu. Savaşın yaşandığı bir durumda hareket edemiyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Milli Savunma Bakanı Güler, OYAK'ın 63. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, liderler ve lider eşleriyle bir araya geldi
Sakarya'da uygulamadan kaçarken jandarmanın durdurmaya çalıştığı otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı
Dışişleri Bakanı Fidan: Antalya Diplomasi Forumu önemli bir marka ve fikir platformu haline geldi

Benzer haberler

AP milletvekillerinden Mısır'a Gazze'ye insani yardımların erişimini kolaylaştırma çağrısı

AP milletvekillerinden Mısır'a Gazze'ye insani yardımların erişimini kolaylaştırma çağrısı

Belçika, Gazze'ye havadan yardım ulaştıracağını duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de 10 çocuğun açlıktan öldüğü kayıtlara geçti

Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor

Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor
Yabancı gazeteciler İsrail ve Mısır'ı, Gazze'ye ulaşım engellerini kaldırmaya çağırdı

Yabancı gazeteciler İsrail ve Mısır'ı, Gazze'ye ulaşım engellerini kaldırmaya çağırdı
GÖRÜŞ- Ateşkes görüşmeleri: Ramallah'ta partisiz bir Filistin hükümeti mümkün mü?

GÖRÜŞ- Ateşkes görüşmeleri: Ramallah'ta partisiz bir Filistin hükümeti mümkün mü?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet