Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda'daki Türk toplumu ve STK temsilcileriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda'nın Lahey kentini ziyareti sırasında, bu ülkedeki Türk toplumu ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlık, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın Hollanda'daki Türk toplumu ve STK temsilcileriyle bir araya geldiğini belirtti.
Bakan Fidan, Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüşmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.