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Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda'daki Türk toplumu ve STK temsilcileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda'nın Lahey kentini ziyareti sırasında, bu ülkedeki Türk toplumu ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda'daki Türk toplumu ve STK temsilcileriyle görüştü

Ankara

Bakanlık, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın Hollanda'daki Türk toplumu ve STK temsilcileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Bakan Fidan, Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüşmüştü.

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