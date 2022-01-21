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Denizli'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu otobüs şoförü hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Çağatay İğci   | 21.01.2022
Denizli'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı Fotoğraf: Çağatay İğci/AA

Denizli


Alınan bilgiye göre, Mukadder Balkın idaresindeki 48 DG 288 plakalı otobüs, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda Süleyman Tuna Güngör yönetimindeki limon yüklü 66 LV 654 plakalı tıra çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüs şoförü Balkın, olay yerinde hayatını kaybetti. 21 yolcu ise yaralandı

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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