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DEAŞ’lı mahkumlar, YPG/PKK işgalindeki Haseke’de isyan çıkardı

Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde DEAŞ'lıların tutulduğu ceza evinde isyan çıktı. Terör örgütü, ABD öncülüğündeki helikopterlerin desteğiyle bastırdığı isyanda birçok DEAŞ'lıyı yaraladı.

Mohamad Misto,Ömer Koparan   | 30.03.2020
DEAŞ’lı mahkumlar, YPG/PKK işgalindeki Haseke’de isyan çıkardı

Haseke

Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde DEAŞ'lıların tutulduğu ceza evinde isyan çıktı. Terör örgütü, ABD öncülüğündeki helikopterlerin desteğiyle bastırdığı isyanda birçok DEAŞ'lıyı yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Haseke’nin Guveyran bölgesinde, DEAŞ’lı mahkumlar, olumsuz hapishanede şartları nedeniyle dün gece saatlerinde isyan çıkardı.

54 ülkeden 4 bin 500 DEAŞ'lının tutulduğu ceza evinde çıkan isyan, ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterlerinin de desteğiyle bastırıldı.

Kaçışları önlemek için aydınlatma fişeklerinin kullanıldığı operasyonda birçok DEAŞ'lı terörist yaralandı.

YPG/PKK’nın, isyanı bastırmak için silah kullandığı ve ambulansların hapishaneye geldiği öğrenildi.

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