Dünya, Epstein dosyası

Trump yönetimi, Epstein belgelerinin tamamının açıklanmasının bir haftayı bulabileceğini bildirdi

ABD'de federal yönetim, Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin tüm belgelerin yayımlanma sürecinin tamamlanmasının yaklaşık bir hafta daha sürebileceğini ve incelenmesi gereken yaklaşık 700 bin sayfa belge bulunduğunu açıkladı.

Zeynep Katre Oran  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Trump yönetimi, Epstein belgelerinin tamamının açıklanmasının bir haftayı bulabileceğini bildirdi

Ankara

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'e ilişkin belgeler, ABD kamuoyunda tartışmaların odağında kalmayı sürdürüyor.

Axios internet sitesine konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, şu ana kadar yaklaşık 750 bin belgenin 200 kişilik bir ekip tarafından incelenerek kamuoyuyla paylaşıldığını aktardı.

Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin tamamının yayımlanma sürecinin bir hafta daha sürebileceğini belirten yetkili, yaklaşık 700 bin kaydın henüz incelenmediğine dikkati çekti.

Yetkili, bu belgelerin önemli bölümünün mükerrer kayıtlar olduğunu, dolayısıyla 700 bin belgenin tamamının yayımlanmayacağını ancak binlerce yeni kaydın daha açıklanmasının beklendiğini vurguladı.

Amerikan kamuoyunda ve ABD Kongresi'nde artan baskılar üzerine Adalet Bakanlığı, himayesinde bulunan Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin bir kısmını, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında çevrim içi bir veri tabanında yayımlamaya başlamıştı.

Son yayımlanan dosyalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi daha sık yer alırken federal savcıya ait bir e-posta, Trump'ın Epstein'e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiğini ortaya koymuştu.

Trump'ın 1993-1996 yıllarında en az 8 uçuşta yolcular arasında olduğu, bazı uçuşlarda Epstein'ın eski kız arkadaşı ve işbirlikçisi Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu görülmüştü.



